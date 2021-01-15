У світі за останню добу коронавірусом інфікувались майже 750 тисяч людей

У світі за останню добу коронавірусом інфікувались майже 750 тисяч людей. Найбільше у США, Бразилії та Великій Британії. Щоб запобігти новому сплеску захворюваності, Франція запроваджує комендантську годину.

І забороняє крамницям працювати після шостої вечора. Німеччина розглядає варіант чергового посилення карантину - аж до зупинки громадського транспорту.

Натомість Естонія пом'якшує карантинні обмеження. З понеділка відновлять роботу всі заклади харчування, проте лише до 7-ї вечора та з обмеженою кількістю відвідувачів.