Естонія відмовляється від суворого карантину [ Редактировать ]
У світі за останню добу коронавірусом інфікувались майже 750 тисяч людей. Найбільше у США, Бразилії та Великій Британії. Щоб запобігти новому сплеску захворюваності, Франція запроваджує комендантську годину.
І забороняє крамницям працювати після шостої вечора. Німеччина розглядає варіант чергового посилення карантину - аж до зупинки громадського транспорту.
Натомість Естонія пом'якшує карантинні обмеження. З понеділка відновлять роботу всі заклади харчування, проте лише до 7-ї вечора та з обмеженою кількістю відвідувачів.
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