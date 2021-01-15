У Львові створили кризовий центр для білорусів, які були змушені покинути свою країну через політичні репресії. Відкрили центр самі утікачі. За неофіційною інформацією, після виборів із Білорусі до України виїхало понад 60 тисяч громадян. Із якими проблемами зіткнулися біженці - дізнавалася Христина Гашенко.

Затримання, арешти та звинувачення в спробі повалення державної влади - усе це триває в Білорусі від літа.

Людей затримували на вулицях та у власних домівках. За останні місяці в Білорусі більш як 40 тисяч людей стали жертвами репресій. Понад сотня політичних в'язнів. Із них 24 жінки. За неофіційними даними, до України втекли понад шістдесят тисяч білорусів. Багато з них зараз мешкає у Львові.

Это вот наш кабинет, где на сегодняшний день проходят встречи в рамках проекта белорусский кризисный центр.

Крихітне приміщення білоруси орендують за власний кошт, намагаються підтримувати одне одного. Кажуть, не очікували, що політичне протистояння в їхній країні триватиме так довго.

Олексій Францкевич, керівник центру:

Оказываем юридическую помощь, психологическую помощь, поиск жилья, поиск работы, это помощь в оказание людей, получение польских гуманитарных виз.

А допомогу просять цілодобово. І повідомлення надходять навіть під час нашої зустрічі.

Задания у нас следующие: человек, который вынужден покинуть Беларусь в списке у бобика, сбежал из-под носа, должны ее приютить до понедельника.

Павло у Львові майже три місяці. Переслідувати хлопця в Білорусі почали ще під час виборів.

Павло, утікач із Білорусі:

Я был наблюдателем, меня выгнали с участка. Приехали 10 милиционеров, там было пару человек, всех запаковали и привезли в милицию, задержали, выпустили - они ничего не объясняли, просто забрали.

Без пояснень, просто з вулиці забрали й Сергія. Та йому вдалося втекти. Свого обличчя чоловік не показує і прізвища не називає. Боїться за життя дружини та дитини, вони залишилися вдома.

Сергій, утікач із Білорусі:

Спочатку на улице били, потом в бусику били. Після привезли в міліцію, там били. Там допитували, били, примушували, якби, признавайся в тому, що я хотів бити поліцію, якби це я терорист.

Більшість білорусів із України далі їдуть до Польщі. Кажуть, там менше вимагають документації, тож роботу знайти простіше.

Сергій, утікач із Білорусі:

В Польщі так, ти визу отримав і не розповсюджується там. Зароботок должен быть высокий, еще небуть. Ти просто становишся поляк на год. Такого в Україні нема.

Ті ж, хто залишився жити у Львові, досі не можуть укласти навіть угоди із сімейним лікарем. У центрі кажуть: добре, що ніхто не захворів на Ковід, бо тоді б не знали, до кого звертатися. Складно оформити й дітей у садки чи школи. Наразі чекають допомоги від львівської міськради.