Все вопросы, связанные с предполагаемой вакцинацией украинцев, до сих пор окутаны атмосферой тайны и неопределенности, пишет издание Realist и уточняет: "Известно лишь, что Минздрав оценивает потребность в бюджетном финансировании будущей вакцинации в размере 15,1 млрд гривен.

А также известно, что в Офисе президента вопросами борьбы с Covid заведует Михаил Пасечник, личность во многих отношениях легендарная, и тем, кто хотя бы бегло знаком с его "подвигами" прошлых лет, должно быть понятно, почему вопросы борьбы с Covid в Украине, которыми он занимается, до сих пор остаются только вопросами".

По данным издания, Пасечник ранее был замешан не в одном скандале, и его предыдущий послужной список "буквально кричит о том, что за деньгами нужно смотреть в оба, иначе многие рискуют так и остаться без вакцины или, что наиболее вероятно, переплатить за нее втридорога".

Так, говорится в материале, в 2002-2003 годах КРУ обвиняло Пасечника, который возглавлял Гослекслужбу, в разворовывании многомиллионных средств из бюджета: "За бюджетные средства чиновники Минздрава Украины закупали у "своих" фирм лекарства для государственных больниц по ценам, которые более чем на 500% превышали стоимость аналогичных препаратов на рынке". "Своей" фирмой, как утверждается в статье, была принадлежащая Пасечнику сеть аптек "Фалби".

Эта же компания в 2006 году взяла в государственном Укрэксимбанке кредит на 40 млн долларов, но от выплаты долга многие годы уклонялась.

"Пасечник прибегал к многочисленным уловкам, чтобы избежать выплаты долга, который к 2020 году достиг уже числа с девятью нолями", - уточняет издание.

Также, говорится в публикации, Пасечник в 2014 году, во второй раз возглавив Гослекслужбу, разрешил допуск в Украину кодеиносодержащего препарата индийского производства - "Кофекса". "Кодеин, входящий в его состав, - пишет издание, - позволяет в кустарных условиях изготовить наркотик, называемый в определенных кругах "крокодилом".

Учитывая приведенные факты, заключают авторы материала, "высока вероятность того, что 15 млрд могут оказаться совсем в другом месте из-за ошибки "логистического процесса" под присмотром Пасечника, а миллионы украинцев так и останутся без вакцинации".

Ранее СМИ сообщали также о том, что Пасечник в свое время был активным пропагандистом гомеопатии – лженаучного направления в медицине.