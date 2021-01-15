В пятницу, 15 января, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на протяжении всего 2021 года в Украине будет действовать масочный режим. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

Также продолжит действовать требование соблюдения социальной дистанции.

Шмыгаль отметил, что введенный локдаун позволяет сбить потенциальную волну заболеваемости после праздников.

Поставки вакцины от коронавируса ожидаются в феврале-марте. На вакцинацию надо время. Потому мытье рук, социальная дистанция и масочный режим останутся актуальными до конца года.

Шмыгаль также заявил, что усиленный карантин после 24 января продлеваться не будет. А с 25 января Украина перейдет на ограничения оранжевой зоны, которая действовала до введения локдауна.

Глава правительства подчеркнул, что на сегодняшний день система здравоохранения готова и в больницах больше 53 тысяч мест обеспечены кислородом. Всего под коронавирусных больных отведено 63 тысячи коек, из которых заняты 21 тысяча.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране до конца года вакцинируются все желающие.

Ранее сообщалось, что 14 января появится список украинцев, которые первыми получат вакцину от коронавируса. Такое заявление сделал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Также мы писали о том, что международное свидетельство о вакцинации против коронавируса будет выдавать каждый семейный врач. Сейчас в Украине международное свидетельство о вакцинации выдается чаще о прививке против желтой лихорадки. Причем по всей стране сделать его можно только в 5-6 кабинетах.

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