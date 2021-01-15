В предприятии "Медицинские закупки Украины" заявляли, что Министерство здравоохранения затягивает согласование закупки еще одной вакциной от коронавируса. Речь идет о препарате индийско-американского производства Novavax.

Так ответили на запрос народного депутата от "Голоса" Александры Устиновой в "Медзакупках Украины".

Вместе с тем, Украина ожидает 8 млн доз вакцин в рамках программы COVAX. Если переговоры увенчаются успехом, он может вырасти до 16 млн доз. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, это может быть препарат Pfizer.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране до конца года вакцинируются все желающие.

Ранее сообщалось, что 14 января появится список украинцев, которые первыми получат вакцину от коронавируса. Такое заявление сделал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Также мы писали о том, что международное свидетельство о вакцинации против коронавируса будет выдавать каждый семейный врач. Сейчас в Украине международное свидетельство о вакцинации выдается чаще о прививке против желтой лихорадки. Причем по всей стране сделать его можно только в 5-6 кабинетах.

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