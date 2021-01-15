Медики заявляют, что частых звон в ушах может свидетельствовать о недостатке в организме витамина B12. Соответствующие исследования провели американские ученые.

Исследователям удалось установить, что он отвечает за корректную работу нервной системы и принимает участие в выработке эритроцитов и ДНК. К тому же, B12 необходим для производства миелина, являющегося защитной оболочки нервов.

Отмечается, что наибольшее количество витамина B12 содержится в продуктах животного происхождения, таких как говядина, свинина, баранина, яйца, а также индюшиной грудке. К тому же, для его усвоения в организме можно использовать молоко, сыр, треску, кету, скумбрию, креветки и мидии.

Читайте также, нехватка витамина D в организме не менее опасна, чем его переизбыток. Однако на ранних этапах дефицит, как правило, развивается без проявления симптомов и выявить его можно только с помощью рентгена или диагностических исследований.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения пока не предоставляла рекомендаций об использовании витаминов D и C и цинка с целью профилактики коронавируса. При этом, проходят клинические исследования.

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