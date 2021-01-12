Правительство Нидерландов решило продлить действующий в стране жесткий карантин на три недели. Он будет действовать по меньшей мере до 9 февраля. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, передает NOS.

"Нам пришлось принять решение о продлении локдауна на три недели - до вторника, 9 февраля", - отметил он.

Однако премьер не исключил, что с 25 января в стране могут открыться детские сады и начальные школы.

Кроме того, он обратился к гражданам с просьбой по-прежнему воздерживаться от поездок за рубеж до марта.

Ранее в МОЗ рассказали, будут ли продлевать карантин в Украине.

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