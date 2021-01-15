Переполох по всій Одесі. Там поліцію повідомили про мінування одразу 185 дитячих садків!

Відповідний лист анонім направив на електрону пошту та зазначив, що вибухи можуть статися у період з третьої години дня до опівночі. Зараз правоохоронці перевіряють цю інформацію, задіяні вибухотехніки, кінологи, а діти евакуйовані.

Нагадаємо, цього тижня, у вівторок в Одесі вже сталося подібне "мінування": відразу у 30 дитсадках, в райсуді та обласній прокуратурі.

Наталія Дехтяр, директор спеціального дошкільного навчального закладу "Ясла-садок" № 50 міста Одеси: