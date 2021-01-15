В Одесі шукають вибухівку у 185 дитсадках [ Редактировать ]
Переполох по всій Одесі. Там поліцію повідомили про мінування одразу 185 дитячих садків!
Відповідний лист анонім направив на електрону пошту та зазначив, що вибухи можуть статися у період з третьої години дня до опівночі. Зараз правоохоронці перевіряють цю інформацію, задіяні вибухотехніки, кінологи, а діти евакуйовані.
Нагадаємо, цього тижня, у вівторок в Одесі вже сталося подібне "мінування": відразу у 30 дитсадках, в райсуді та обласній прокуратурі.
Наталія Дехтяр, директор спеціального дошкільного навчального закладу "Ясла-садок" № 50 міста Одеси:
Ми діяли згідно інструкції: діти всі евакуйовані, батьки повідомлені - ви бачите, батьки забирають дітей. Співробітниками поліції був вже проведений візуальний огляд будівлі, але зараз чекаємо ще групу для виявлення небезпечних об'єктів.
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