В сети появился трейлер сериала "Кларисса", который рассказывает о специальном агенте Клариссе Старлинг из культового триллера "Молчание ягнят" (1991).

Действие проекта происходит в Вашингтоне через год после событий "Молчания ягнят". Агент ФБР Кларисса успешно расследует преступления с участием маньяков. В то же время ей не дают покоя воспоминания о страшных событиях с участием доктора Ганнибала Лектера, а внутри идет борьба с "внутренними демонами".

20 лет назад в фильме "Молчание ягнят" Клариссу играла Джоди Фостер, а в "Ганибале" (2001) - Джулианна Мур. В новом сериале в ее роли выступила юная актриса Ребекка Бридс ("Первородные").

Помимо Бридс в сериале снимались Майкл Кадлиц, Лукка Де Оливейра, Кэл Пенн, Ник Сэндоу, Девин А.Тайлер и Марни Карпентер.

Сценаристами выступили Алекс Куртцман ("Грань", Шпионка", "Звездный путь: Дискавери") и Дженни Люмет ("Мумия").

Премьера сериала, состоящего из десяти эпизодов, состоится на телеканале CBS 11 февраля 2021 года.

Стоит отметить, что экранизация романа Томаса Харриса "Молчание ягнят" удостоилась пяти премий "Оскар", в том числе, за лучшую режиссуру, а также призов ряда международных кинофестивалей.

Роль незабываемого судебного психиатра, серийного убийцы и каннибала сыграл британский актер, сэр Энтони Хопкинс. За нее он получил премию "Оскар".

Ранее сообщалось, что Энтони Хопкинс рассказал, как бросил пить и уже 45 лет соблюдает трезвость.