Британский актер Энтони Хопкинс в своем Facebook выложил видео, в котором поздравил себя с тем, что уже 45 лет не употребляет алкоголь.

82-летняя звезда триллера "Молчания ягнят" также рассказал, как ему удалось бросить. По его словам, в жизни наступают моменты, когда стоит прислушаться к самому себе, особенно если начинают поступать "тревожные сигналы".

Такой "звоночек" он получил в 1975 году, страдая от сильного похмелья. И решил изменить свою жизнь, бросив употреблять спиртное.

Я сказал себе: "Я хочу жить". И пришло облегчение, моя жизнь стала потрясающей.

С 1975 года сэр Энтони Хопкинс является членом клуба анонимных алкоголиков.

Актер признался, что все эти годы он боролся с искушением выпить, но никогда не поддавался на минутные слабости.

Энтони Хопкинс прославился благодаря роли серийного убийцы-каннибала доктора Ганнибала Лектора в триллере "Молчание ягнят". Она же принесла ему "Оскар" как лучшему актеру.

Премию BAFTA Хопкинс получил в 1973-м за роль Пьера Безухова в телевизионной версии "Войны и мира". За роль Адольфа Гитлера в фильме "Бункер" (1981) он получал "Эмми".

Всего у Хопкинса более 130 ролей в кино и на телевидении и три номинации на "Оскар" вдобавок к полученной за "Молчание ягнят" статуэтке. 31 декабря актеру исполняется 83 года.

Напомним, что "Подробности" опубликовали материал о том, как алкоголь влияет на умственные способности в зрелом возрасте.