45 лет трезвости: Энтони Хопкинс рассказал, как бросил пить (видео) [ Редактировать ]
Источник: Associated Press
Британский актер Энтони Хопкинс в своем Facebook выложил видео, в котором поздравил себя с тем, что уже 45 лет не употребляет алкоголь.
82-летняя звезда триллера "Молчания ягнят" также рассказал, как ему удалось бросить. По его словам, в жизни наступают моменты, когда стоит прислушаться к самому себе, особенно если начинают поступать "тревожные сигналы".
Такой "звоночек" он получил в 1975 году, страдая от сильного похмелья. И решил изменить свою жизнь, бросив употреблять спиртное.
Я сказал себе: "Я хочу жить". И пришло облегчение, моя жизнь стала потрясающей.
С 1975 года сэр Энтони Хопкинс является членом клуба анонимных алкоголиков.
Актер признался, что все эти годы он боролся с искушением выпить, но никогда не поддавался на минутные слабости.
Энтони Хопкинс прославился благодаря роли серийного убийцы-каннибала доктора Ганнибала Лектора в триллере "Молчание ягнят". Она же принесла ему "Оскар" как лучшему актеру.
Премию BAFTA Хопкинс получил в 1973-м за роль Пьера Безухова в телевизионной версии "Войны и мира". За роль Адольфа Гитлера в фильме "Бункер" (1981) он получал "Эмми".
Всего у Хопкинса более 130 ролей в кино и на телевидении и три номинации на "Оскар" вдобавок к полученной за "Молчание ягнят" статуэтке. 31 декабря актеру исполняется 83 года.
Напомним, что "Подробности" опубликовали материал о том, как алкоголь влияет на умственные способности в зрелом возрасте.
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