В Азербайджане с 18 января начинается всеобщая вакцинация населения китайской вакциной CoronaVac компании Sinovac Biotech, а также в стране продлили локдаун до 1 апреля. Об этом заявил помощник президента страны Шахмар Мовсумов.

Принято решение с 18 января начать вакцинацию населенния от коронавируса

Шахмар Мовсумов добавил, что первая партия препарата уже прибыла в страну, а также по данным СМИ, власти заказали четыре миллиона доз китайской вакциной CoronaVac.

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Стоит отметить, как уточнил представитель Минздрава Азербайджана Теймур Мусаев, заказанная у Китая вакцина сначала были доставлены в Турцию, где в лабораториях проходили проверку на соответствие стандартам, просле чего ее начнут расфасовывать и отправлять в Азербайджан.

Сначала будут прививать медицинских работников. С 1 февраля начнется второй этап вакцинации, который коснется граждан старше 65 лет.

Как ранее сообщалось, в Индии стартовала программа массовой вакцинации населения, которая направлена на массовую вакцинацию более 1,3 миллиарда человек от коронавируса.

Напомним ,в США умерли шесть участников испытаний вакцины Pfizer. Двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным - плацебо. Все вакцинированные имели хронические заболевания и проблемы со здоровьем.

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