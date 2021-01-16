В Индии, 16 января, премьер-министр Нарендра Моди запустил программу, которая направлена на массовую вакцинацию более 1,3 миллиарда человек от коронавируса.

Нарендра Моди отдал дань уважения фронтовикам, которые первыми получат уколы от COVID-19.

Мы запускаем крупнейшую в мире кампанию вакцинации, и она показывает миру наши возможности

Стоит отметить, что миллионы доз двух утвержденных вакцин - Ковишилда и Коваксина - были отправлены по всей стране за несколько дней до начала кампании.

На первом этапе вакцинации прививка будет сделана около 30 миллионам медицинских работников, а также полицейским и сотрудникам экстренных служб. Потом привьют людей старше 50 лет и тех, у кого есть сопутствующие заболевания. Всего планируется привить около 270 миллионов человек.

Премьер отметил, что после вакцинации все также требуется носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. Он отметил, сославшись на экспертов, что между введениями двух доз вакцины может пройти около 30 дней.

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На сегодня регулятор Индии одобрил применение двух COVID-препаратов - AstraZeneca Оксфордского университета и отечественной Covaxin. Однако, по словам первого замминистра здравоохранения Раджеша Бхушана, власти могут рассмотреть вопрос применения еще четырех вакцин, включая российский препарат Спутник V.

В стране уже открыты около трех тысяч прививочных центров, но их количество будет увеличиваться - к марту до 12 тысяч.

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Согласно последним данным минздрава, в Индии зарегистрировано 10,5 миллионов COVID-случаев.

Как ранее сообщалось, более 30 стран начали вакцинацию от коронавируса, вакцинируются люди из групп высокого риска.

Читайте также, 54-летний заместитель главврача больницы попал в реанимацию после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. У мужчины спустя некоторое время появились симптомы инфекции нижних дыхательных путей, он находится на искусственной вентиляции легких.

Напомним,в США умерли шесть участников испытаний вакцины Pfizer. Двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным - плацебо. Все вакцинированные имели хронические заболевания и проблемы со здоровьем.

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