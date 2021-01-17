В Одесі виникло рідкісне природне явище [ Редактировать ]
Погодні сюрпризи. В Одесі закипіло море. Це рідкісне природне явище. Над поверхнею води утворилися клуби пари. Все через різкий перепад температур - майже на двадцять градусів. Море прогрілося до плюс трьох-п'яти градусів, в той час, як температура повітря в Одесі зараз залишається на позначці мінус чотирнадцять. Це і спричинило випаровування.
Такое ощущение, как будто бы туман море влажный воздух. Волны потому и видно интересное явление как испаряется море
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