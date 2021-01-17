Від недбалості до винахідливості. У Малайзії збудували безпілотник із листя. Про те, як літає таке диво техніки та яку користь приносить місцевим фермерам - далі в сюжеті.

Безпілотник із ананаса. А точніше, з його однієї частини - листя. Малайзійські дослідники вигадали, як залишки рослини перетворити на міцний матеріал.

Мохамед Тарік Хамід Султан, професор Малайзійського університету Путра:

Найголовніше в цій конструкції - це її основа, зроблена з сільськогосподарських відходів. Ми перетворюємо ананасове листя на волокно, яке можна використовувати в аерокосмічній галузі. Переважно для виготовлення безпілотників.

Проєкт використання ананасового листя створили в Малайзійському університеті Путра. Там мали на меті вирішити декілька проблем: як із користю переробити відходи, як підвищити дохід фермерів від врожаю цієї рослини та чим замінити пластикові, не переробні, деталі дрона.

Мохамед Тарік Хамід Султан, професор Малайзійського університету Путра:

Якщо ви виявили в цій конструкції якісь тріщини чи інші недоліки, то пошкодження можна легко усунути. Та й навіть у разі - дрон розіб'ється, ви не будете перейматися, що з ним робити. Просто викиньте його на ґрунт і протягом двох тижнів він розкладеться.

Ананасовий безпілотник піднявся на висоту близько тисячі метрів і залишався у повітрі хвилин 20. Та на цьому дослідники зупинятися не планують.

Вільям Роберт Алвісс, виготовляє безпілотні дрони:

Наступного року хочемо зробити трохи більший безпілотник. Щоб став у пригоді тутешнім фермерам. Наприклад, можна додати до конструкції датчик зображень. Адже наше завдання - допомогти галузі. Створити або ж залучити технології та новації, які допоможуть фермерам збільшити врожайність і значно полегшать їхню роботу.

Окрім збільшення врожайності, подібні безпілотники принесуть прибутки фермерам уже на стадії їх виготовлення.

Ірван Ізмаїл, фермер:

Наприклад, понад гектар цієї землі може дати п'ять або 10 тонн листя ананаса. Ціна за кілограм - один-два долари. Помножте і отримаєте чималі цифри. Такі гроші - неабияка допомога громаді, а особливо - фермерам. Через COVID-19 їхні прибутки сьогодні істотно впали. Тож переробка листя - хороший крок у вирішенні їхніх проблем.

Перевага безпілотників, виготовлених із листя, у їхній міцності. Адже вони витримують більшу вагу, ніж матеріали із синтетичних волокон. Також приваблива ціна, бо сировина значно дешевша, а утилізація взагалі не потребує грошей.