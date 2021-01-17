Міст - на папері. На Прикарпатті чиновники відзвітували про відновлення зруйнованого стихією мосту. На реконструкцію витратили шість мільйонів гривень із повеневого фонду. Та виявилося - зроблено ремонт тільки на папері.

Більше того, місцеві журналісти перевірили документи, і знайшли там чимало розбіжностей щодо кількості та якості будівельних матеріалів. Тему продовжать мої колеги.

Ці кадри знято навесні минулого року. Пішохідний підвісний міст через річку Прут, який з'єднував дві частини села Воскресинці. Та буквально за кілька днів, Прикарпаття накрила повінь, бурхлива вода переправу знищила.

Відрізаними від світу опинилися більше як пів сотні селян. Аби дістатися до школи, дитсадка, церкви чи магазину, людям доводиться йти просто в брід. І так уже пів року.

Любов Кавацюк, жителька села Воскресинці:

Ади тако вбираю рибацькі чоботи дома коло хати. І йду в брід, бо нема як перейти. А якщо вода велика - п'ятнадцять кілометрів об'їжджаємо навколо через Нижній Вербіж. Я піду в брід, а діти в брід не підуть.

Любомир Білейчук, староста села Воскресинці:

На свій страх і ризик йдуть в брід, бо це є близько. В зв'язку із тим що була повінь появилися ями. Брід помінявся. В липні місяці переходив і втопився чоловік шістдесят років.

За відновлення мосту взялися наприкінці вересня. Полагодили тільки пошкоджену частину. Та селяни наполягли, щоб міст відремонтували повністю - зробили таким, яким він був до повені 2008. Кажуть: те, що відновлювали раніше, завжди руйнувалося за першого ж потопу.

Чиновники людей дослухалися, і додаткові гроші все ж виділили. Загалом шість мільйонів гривень. Які на кінець грудня були повністю освоєні. Ось акти виконаних робіт - підписані міським головою Коломиї. А ось такий вигляд має "відремонтований" міст насправді - без поручнів, без половини настилу.

Євген Гапич, громадський активіст, журналіст:

Кошти заплатити, шість мільйонів, а міст не готовий. Акти підписані, технічний нагляд відбувся. Все пішохідний міст мав би бути. Його можуть і не добудувати. По матеріалах тут вже є не відповідність. Наприклад є металева стрічка, по актах вона має бути шириною п'ять сантиметрів - тут йде 4 сантиметри. Це не економія, це вже називається крадіжка.

Хоч міст і не доробили, та селяни вже ним користуються. Показати як старенька бабця лізе по драбині. Пані Наталія каже: довго вагалися, але таки піднялася - інакше довелося б обходити майже двадцять кілометрів.

Наталія Іванчук, жителька села Воскресинці:

Я пенсіонерка як-не-як 63 роки, страшно йти. Якби було поруччя - то було б легше, а так дуже тяжко. Я напроти того ліса живу, три кілометри мені лише щоб сюди добратися, а якщо йти довкола - нам вісімнадцять кілометрів.

Тож чому за документами - зроблено все, а по факту - лише половина? І чому виплатили державні гроші за те, чого ще немає? У міській раді нам цього так і не пояснили.

Сергій Проскурняк, заступник міського голови Коломиї:

- Законно чи не законно те що на даний час зроблено? - Якщо не законно, то ви можете оскаржувати. Я не правоохоронні органи, я не можу дати вам відповідь законно це чи не законно. Я акти не підписував, і це відповідальність міської ради що роботи будуть зроблені. - Ви просто ухиляєтеся від відповіді. - Я вам даю відповідь таку як я вважаю за потрібне, чи ви маєте зобов'язати мене давати відповідь таку як ви хочете почути.

А от підрядник виявився щедрішим на пояснення: за роботи взявся ще наприкінці вересня, згодом на прохання людей проєкт скорегували - загальна вартість зросла до восьми з половиною мільйонів. Із них держава виділила тільки шість. Та й часу їх освоїти вони фізично не мали. Адже тендер провели майже наприкінці грудня. А встигнути треба було до першого січня - інакше гроші б повернулися в державний бюджет.

Василь Мельник, генпідрядник із будівництва мосту:

Двадцять шостого грудня я вступив в свої повноваження як переможець конкурсу. На чотири мільйони вісімсот додаткові асигнування. Порахуйте як мені зробити міст. - А чому бралися за роботу якщо знали щ не встигнете? - Тому що я почав на мільйон двісті пятдесять, я цю роботу почав якби я цю роботу відмовився її би не закінчив ніхто.

Будівельники запевняють: міст до кінця січня - дороблять. Тим часом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом привласнення та заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. Винуватцям загрожує до п'яти років ув'язнення.