Кілька тисяч новобранців Швейцарського війська розпочнуть свою службу дистанційно

Призов онлайн. Кілька тисяч новобранців Швейцарського війська розпочнуть свою службу дистанційно. Так армійське керівництво намагається зменшити ризик інфікування коронавірусом у казармах. Щонайменше три тижні новоспечені солдати штудіюватимуть військову науку за допомогою комп'ютера.

Спеціальна програма пропонуватиме їм завдання з теорії, а також фізичні вправи. Контролюватимуть процес також дистанційно - керівники підрозділів.