У Швейцарії проведуть призов військовослужбовців онлайн [ Редактировать ]
Призов онлайн. Кілька тисяч новобранців Швейцарського війська розпочнуть свою службу дистанційно. Так армійське керівництво намагається зменшити ризик інфікування коронавірусом у казармах. Щонайменше три тижні новоспечені солдати штудіюватимуть військову науку за допомогою комп'ютера.
Спеціальна програма пропонуватиме їм завдання з теорії, а також фізичні вправи. Контролюватимуть процес також дистанційно - керівники підрозділів.
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