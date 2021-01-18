В интернете можно много узнать о целительных свойствах самого обычного меда. Однако далеко не всей информации нужно верить, поскольку люди слишком идеализируют этот сладкий продукт. Об этом рассказали диетологи, передает newsyou.info.

По мнению врачей, полезные свойства меда часто идеализируют. Специалисты также предостерегают родителей, которые дают своим детям мед. Они утверждают, что до трех лет лучше не давать ребенку эту сладость, поскольку существует высокая вероятность возникновения аллергии. Это происходит из-за того, что мед значительно богаче обычного сахара.

Также мед не следует употреблять людям, которые страдают от проблем с печенью, повышенного давления, гипертонии и ожирения.

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