Почему нужно пить кефир каждый день [ Редактировать ]
Кефир не только положительно влияет на наш кишечник, но и чрезвычайно полезен для мозга. Оказывается, этот кисломолочный напиток помогает побороть гипертонию. К такому выводу пришли ученые из США и Бразилии, пишет maximum.fm.
Специалисты провели эксперименты на крысах, которые страдали от повышенного кровяного давления, и сделали вывод, что употребление кефира при гипертонии помогает улучшить состояние сосудистой системы, а также добиться снижения показателей артериального давления.
Животных разделили на три группы. Первую и вторую составляли грызуны-гипертоники, но кефир получали только крысы одной команды. Третья группа состояла из полностью здоровых особей, не получавших напиток.
Через девять недель животные, которые употребляли кефир, продемонстрировали снижение показателей давления, а также восстановление барьерной функции кишечника. Ученые установили, что у них нормализовалось баланс четырех различных бактерий, благодаря чему активизировалась выработка жизненно важного для нормальной работы нервной системы фермента. Эти процессы сочетались с улучшением артериального давления.
Ученые отмечают, что кишечник и мозг являются двумя важнейшими системами организма, между которыми существует связь. Если она работает правильно, процессы в организме гармонизируются, давление поддерживается на здоровом уровне. По словам исследователей, кефир поддерживает нормальный режим такой связи благодаря влиянию пробиотиков, своей способности снижать уровень холестерина, улучшать физиологические механизмы контроля сахара в крови.
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