В Індонезії загинули люди внаслідок потужного землетрусу [ Редактировать ]
В Індонезії шукають уцілілих після потужного землетрусу. Стався він минулої п'ятниці. Постраждали жителі острова Сулавесі. Там щонайменше 81 людина загинула, тисячі - опинилися без даху над головою. Зруйнована місцева лікарня. Два роки тому внаслідок землетрусу на цьому острові загинули тисячі людей.
Марізал Маджід, рятувальник:
Щоразу, коли витягаю загиблих, яких вже неможливо врятувати, у мене серце крається. Хочеться плакати з відчаю, але я не можу собі такого дозволити, бо треба виконувати свою роботу - попри все. Треба бути сильним.
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