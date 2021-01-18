В Індонезії шукають уцілілих після потужного землетрусу. Стався він минулої п'ятниці. Постраждали жителі острова Сулавесі. Там щонайменше 81 людина загинула, тисячі - опинилися без даху над головою. Зруйнована місцева лікарня. Два роки тому внаслідок землетрусу на цьому острові загинули тисячі людей.

Марізал Маджід, рятувальник: