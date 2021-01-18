У світі вже зробили понад 42 мільйони щеплень проти COVID-19 - повідомило видання Блумберг. Наймасовіша за всю історію людства вакцинація триває наразі у 50 країнах. У середньому щодня використовують близько двох з половиною мільйонів доз.

Найбільше щеплень - понад 14 мільйонів зробили у Сполучених Штатах. А от за кількості ін'єкцій на душу населення лідирує Ізраїль. Там на 9 мільйонів жителів вже витратили 2 з половиною мільйони доз вакцини.