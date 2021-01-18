В понедельник, 18 января, стало известно, что Кабинет министров Украины снизит тарифы на газ. Средняя платежка будет меньше на 500 гривен. Об этом заявил на внеочередном заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Такая цена будет действовать до завершения отопительного сезона или до завершения карантина. Выше, чем 6,99 грн за куб поставщики газа не смогут поднимать цену. Это решение позволит снизить цену на газ для украинцев в ​​среднем на 30%.

"Подчеркну, что установленная правительством цена ниже на 1,5 грн за куб от той, которая была в 2018-2019 годах. В зимние месяцы тех лет платежки в среднем составляли 2,5-3 тысячи гривен. Или 75% от тогдашней минимальной зарплаты. Установленная нами цена (6,99 грн / куб) означает, что при таком же потреблении средняя платежка будет примерно на 500 грн меньше. И составит примерно 40% от минимальной зарплаты", - заявил Шмыгаль.

Ранее мы сообщали, что в Украине установили рекордные тарифы на газ. 55 газопоставляющих компаний обнародовали цену на газ для населения на январь 2021 года.

Также в ноябре "Нафтогаз" повысил цену на газ для своих клиентов на 35% - до 6,33 грн/куб. м. Кроме того, тариф "годовой" с ноября повышен на 23,1% - с 5,24 грн/куб. м до 6,45 грн/куб. м.

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