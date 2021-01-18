У Британії нарощують темпи вакцинації населення від COVID-19 [ Редактировать ]
140 вакцинованих за хвилину. У Великій Британії щеплення роблять учетверо швидше, аніж поширюється COVID-19. До осені в країні мають намір вакцинувати всіх дорослих людей.
У яких незвичних місцях проводять прийом охочих та як країна захищається від нових мутацій?
У соборі тринадцятого століття та під супровід органа - так вакцинують літніх людей у англійському містечку Солсбері. Священники з радістю відгукнулися на ідею влади перепрофілювати приміщення на медичний центр. Через локдаун служби і так проводили онлайн.
Нік Пападопулос, настоятель собору в Солсбері:
Уже протягом восьмисот років двічі на день ми молилися в цьому соборі. І зараз молимося за зцілення нації, за здоров'я міста і нашої громади.
Темпи вакцинації у Великій Британії нарощують щодня. Лише за понеділок відкрили ще 10 великих центрів для проведення щеплень. Їх організовують на спортивних майданчиках і на автостоянках. Це на додачу до лікарень, поліклінік та аптек.
Саймон Стівенз, виконавчий директор медичної служби Англії:
Ми вакцинуємо пацієнтів учетверо швидше, аніж люди підхоплюють COVID-19. Але це співвідношення збережеться лише, якщо всі дотримуватимуться правил та запобігатимуть поширенню хвороби.
У більшості перші дві групи ризику вже отримали по одній дозі вакцини. Тепер переходять до третьої та четвертої категорій - це ті, кому за сімдесят та люди з імунними, серцевими чи онкохворобами. Загалом щеплення зробили трьом мільйонам восьмистам тисячам людей - це на 400 тис. більше, аніж усіх інфікованих у країні від початку епідемії. А до вересня планують імунізувати все доросле населення.
Надгім Загаві, голова департаменту з розповсюдження вакцин:
Після вакцинації найуразливіших груп населення, наступними будуть вчителі, поліцейські - ті, хто за вимогами професії мають значно більший ризик захворіти на коронавірус.
Тим часом з ранку понеділка почали діяти нові правила на кордоні. Через загрозу завезення мутацій COVID-19. Тепер Велика Британія приймає лише тих пасажирів, які мають негативний тест на коронавірус. Без результатів аналізу навіть у літак чи поїзд не пустять. І усі прибулі вимушені йти на карантин до 10 днів.
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