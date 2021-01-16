Дональд Трамп планировал штурмовать Капитолий вместе с митингующими. Но его отговорили от таких планов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Стоит отметить, что Трамп сказал своим помощникам в дни, предшествовавшие митингу, что планирует сопровождать их, чтобы продемонстрировать свой гнев Конгрессу, когда он приступил к сертификации демократа Джо.

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Но Секретная служба продолжала предупреждать его, что агенты не могут гарантировать его безопасность, если он пойдет дальше. После чего Трамп оставил эту идею.

Трамп передумал и остался в Белом доме, чтобы посмотреть по телевидению кадры массовых беспорядков, в организации которых он обвиняется

Напомним, 6 января в США при штурме здания Капитолия сторонниками действующего президента был застрелен человек.Сторонникам Трампа удалось проникнуть не только в зал заседаний Сената, но и в кабинеты отдельных конгрессменов, в том числе председателя Палаты представителей Нэнси Пелоси. Законодателей, в том числе и вице-президента Майкла Пенса, эвакуировали. Конгресс приостановил дебаты по результатам президентских выборов в стране.

Как ранее сообщалось, в США полиция арестовала захватчиков Капитолия, задержан Джейкоб Энтони Чансли, который позировал в Конгрессе с раскрашенным лицом, меховой шапкой и с рогами. Позже также Папа Римский осудил нападение на Капитолий. Он считает, что можно осуждать людей, которые выступают против демократии.

Читайте также, после событий в Капитолии глава регламентного комитета Палаты представителей Джим Макговерн (Демократическая партия) заявил о том, что Палата представителей США проголосует вопрос об импичменте президента Дональда Трампа. После чего, 13 января объявили импичмент президенту США Дональду Трампу.

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