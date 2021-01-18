Беларусь лишили права проводить Чемпионат мира по хоккею [ Редактировать ]
Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Беларусь права проводить Чемпионат мира по хоккею в 2021 году.
Соответствующее решение Совет федерации принял после внимательного и тщательного рассмотрения ситуации в Беларуси, говорится в заявлении IIHF.
Отмечается, что федерация несет ответственность за всех участников чемпионата и, если федерация имеет сомнения относительно безопасности игроков, официальных лиц, зрителей и СМИ, то она имеет право отозвать чемпионат из страны, которая его принимает.
Поэтому, после комплексной проверки, встречи с правительством Беларуси и независимой экспертной оценки, Совет федерации решил перенести чемпионат из Беларуси.
"Очень жаль, что пришлось отменить заявку на совместное проведение чемпионата в Минске и Риге", - отметил президент IIHF Рене Фезель.
В ближайшее время федерация должна решить, кто будет проводить чемпионат вместо Беларуси.
Тем временем, Латвийская федерация хоккея уже сообщила IIHF, что готова провести весь чемпионат мира у себя. Руководство федерации Латвии выразило готовность принять все 16 команд, а не только две подгруппы, как планировалось изначально.
Ранее сообщалось, что Путину запретили посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира.
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