Чемпионат мира по хоккею/ Фото: pexels.com

Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Беларусь права проводить Чемпионат мира по хоккею в 2021 году.

Соответствующее решение Совет федерации принял после внимательного и тщательного рассмотрения ситуации в Беларуси, говорится в заявлении IIHF.

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Отмечается, что федерация несет ответственность за всех участников чемпионата и, если федерация имеет сомнения относительно безопасности игроков, официальных лиц, зрителей и СМИ, то она имеет право отозвать чемпионат из страны, которая его принимает.

Поэтому, после комплексной проверки, встречи с правительством Беларуси и независимой экспертной оценки, Совет федерации решил перенести чемпионат из Беларуси.

"Очень жаль, что пришлось отменить заявку на совместное проведение чемпионата в Минске и Риге", - отметил президент IIHF Рене Фезель.

В ближайшее время федерация должна решить, кто будет проводить чемпионат вместо Беларуси.

Тем временем, Латвийская федерация хоккея уже сообщила IIHF, что готова провести весь чемпионат мира у себя. Руководство федерации Латвии выразило готовность принять все 16 команд, а не только две подгруппы, как планировалось изначально.

Ранее сообщалось, что Путину запретили посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира.

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