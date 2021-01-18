Кропивницький чи Кіровоград: "Опозиційна платформа - За життя" вимагає врахувати думку мешканців міста [ Редактировать ]
"Перейменувати не можна залишити". Досі триває судова епопея щодо Кіровограда-Кропивницького.
Нагадаємо, у суді народні депутати від опозиції намагаються оскаржити законність перейменування - оскільки думки самих городян ніхто не питав. Однак представник Верховної Ради намагається закрити провадження. І сьогодні судовий розгляд вкотре відклали, через нове клопотання відповідача.
Олена Ляшенко, адвокатка позивача:
Сьогодні воно от тільки надійшло до суду. І сторони абсолютно ніяким чином не ознайомлені. Жодна із сторін його навіть в очі не бачила. Після багатогодинних наших дебатів з судом. Тиждень нам надали для нашої відповіді на це чудове клопотання про закриття справи.
Сергій Ларін, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Было нарушено массу законов, регламент, была нарушена Конституция, было нарушено право людей, граждан на волеизъявление. На то, чтобы они предложили Верховной Раде, - а они предложили, путем референдума, название, которое было полностью отметено. К сожалению, это длиться уже несколько лет.
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