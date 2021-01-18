"Перейменувати не можна залишити". Досі триває судова епопея щодо Кіровограда-Кропивницького.

Нагадаємо, у суді народні депутати від опозиції намагаються оскаржити законність перейменування - оскільки думки самих городян ніхто не питав. Однак представник Верховної Ради намагається закрити провадження. І сьогодні судовий розгляд вкотре відклали, через нове клопотання відповідача.

Олена Ляшенко, адвокатка позивача:

Сьогодні воно от тільки надійшло до суду. І сторони абсолютно ніяким чином не ознайомлені. Жодна із сторін його навіть в очі не бачила. Після багатогодинних наших дебатів з судом. Тиждень нам надали для нашої відповіді на це чудове клопотання про закриття справи.

Сергій Ларін, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":