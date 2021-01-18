Привчити платити за послугу намагаються газовики на Дніпропетровщині. Там велике підприємство заборгувало за доставку палива 200 мільйонів гривень! Від оплати ухиляється, при цьому й від послуги відмовлятися не хоче.

Промисловий та прибутковий гігант Дніпропетровської області "Дніпроазот" накопичує борги. За розподіл газу компанія винна 200 мільйонів гривень.

Олександр Товмач, старший менеджер із продажу Кам'янського відділення АТ "Дніпропетровськгаз":

Акціонерне товариство "Дніпропетровськгаз" відправило письмове повідомлення про те, що "Дніпроазот" повинен самостійно припинити споживання газу, згідно з постановою Кабінету Міністрів.

Бригада фахівців "Дніпропетровськгазу" приїхала на завод, щоб пересвідчитися у виконанні договірних відносин. Однак газовикам тут не раді. Далі прохідної не пускають. Довелося викликати поліцію.

АТ "Дніпроазот" повинно було з 7 години сьогоднішнього дня 18 січня 2021 року самостійно відключити від газових мереж газоспоживання і підготувати до пломбування газоспоживне обладнання.

Та навіть правоохоронці не допомогли дістатися до газорозподільчого обладнання.

Свідчення згідно статті 63 ви відмовляєтесь давати? Правильно?

Нами було складено акт-відмова у доступі до об'єктів споживача від 18 січня 2021 року. Я пропоную Вам ознайомитись і підписати. Ви відмовляєтесь?

Листи-попередження та особисті візити газовиків результатів не дали. Вести діалог на "Дніпроазоті" не хочуть. Тому "Дніпропетровськгаз" відсьогодні почав поетапно обмежувати подачу палива.

Олександр Товмач старший менеджер з продажу Кам'янського відділення АТ "Дніпропетровськгаз":

Не можна допустити, щоб такі великі компанії, як "Дніпроазот", не платили за надані послуги, ставлячи під загрозу газопостачання сумлінних споживачів області.

Борг заводу, а це 200 мільйонів гривень, - перевищує поточні платежі за доставку газу всіх інших споживачів у області. І провокує неплатежі по всьому ланцюгу - зокрема, і перед оператором газотранспортної служби України. Але ця держкомпанія, за словами фахівців, зайняла пасивну позицію: і надалі забезпечує неплатника газом без обмежень. А за борги таких великих підприємств, будуть вимушені розплачуватися прості споживачі, - кажуть експерти.

Валентин Землянський, експерт газового ринку:

Деньги, которые простые граждане платят за распределение газа, вынуждены закрывать своими деньгами те долги, которые формируют крупные промышленные предприятия. Такие вот ситуации приводят к тому, что у нас на рынке газа накопилось более 100 млрд. долгов.

Гроші, які сплачують за розподіл газу, передусім спрямовують на обслуговування газорозподільчих мереж. Аби постачання палива було безперебійним, цілодобово працює 46 бригад аварійно-диспетчерської служби. Щодня газовики лише по Дніпропетровській області отримують близько півтори сотні викликів.

Костянтин Асаул, старший інженер аварійно-диспетчерської групи Кам'янського відділення АТ "Дніпропетровськгаз":

Особенно напряженная работа в морозную и снежную погоду. Сейчас людям особенно важно получить газ, который обеспечивает тепло в домах. Их платежи за доставку газа идут на топливо для автомобилей АДС, зарплату сотрудникам.

За словами представників "Дніпропетровськгазу", поки це вдається завдяки сумлінності інших споживачів.

Артем Біжкорт, перший заступник генерального директора Дніпропетровської ТЕЦ:

Если газа не будет, то у нас правая часть города останется без тепла, потому что ТЕЦ у нас на газу. На данный момент, то, что за распределение газа - ми платим. У нас долгов нет.

Кирило, працівник авто мийки:

Мы понимаем как это важно для бесперебойного и безаварийного газоснабжения и призываем всех представителей бизнеса тоже своевременно оплачивать услуги за доставку газа.

Що ж до підприємств-боржників, то у "Дніпропетровськгазу" позиція незмінна: вони мають вчасно сплачувати рахунки, або ж добровільно припинити споживання. В іншому разі - суд.