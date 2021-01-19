На вихідних дощило, але згодом температура в місті опустилася на три градуси нижче сезонної норми до мінус одного за Цельсієм

Стамбул засипало снігом. На вихідних дощило, але згодом температура в місті опустилася на три градуси нижче сезонної норми до мінус одного за Цельсієм. Подекуди випало до 20 сантиметрів снігу. В аеропорту Стамбула скасували десятки рейсів, а рух суден через Босфор тимчасово припинили.

Хуртовина ускладнила і рух наземного транспорту. А містян рідкісний снігопад - потішив. Попри комендантську годину, і дорослі, і діти, грали в сніжки й ліпили сніговиків.