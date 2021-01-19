Парк Юрського періоду - просто неба. В Каліфорнії відкрили виставку динозаврів. Відвідати її можна лише на власному автомобілі - через карантинні обмеження. Познайомитися пропонують із сімдесятьма доісторичними істотами.

Їхні скульптури - рухомі й виконані в натуральну величину. Представлені і наземні гіганти, і літаючі створіння. А також мешканці водойм - приміром, 20 метрова акула мегалодон.