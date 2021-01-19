На Запоріжжі чотирирічна Ксенія потребує допомоги [ Редактировать ]
Нашої з вами допомоги потребує чотирирічна Ксенія із Запоріжжя. Нещодавно дівчинці зробили складну операцію з видалення пухлини головного мозку. І тепер, щоб перемогти хворобу раз і назавжди, дитині необхідно пройти курс лікування за кордоном.
Шанс на одужання дає одна з найкращих клінік Ізраїлю. Проте, коштує це - 50 тисяч доларів. Для родини це непідйомні гроші.
Разом із родиною ми просимо усіх небайдужих допомогти Ксенії. Реквізити для переказу ви бачите на екрані. Можна знайти їх і на нашому сайті у розділі "Ми допомагаємо".
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Богожавцева Лілія Олександрівна
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