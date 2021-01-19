Замість шансону - Моцарт і Вівальді. У Чернівцях може початися симфонія маршруток!

Замість шансону - Моцарт і Вівальді. У Чернівцях може початися симфонія маршруток! У громадському транспорті - вже скоро, імовірно, лунатиме лише класична музика. Принаймні таку ініціативу розгляне місцева влада.

Та чи готові містяни до такої культурної революції - розкаже Іван Сірецький.

Смокінг, сорочка, метелик... Ніби нічого не забув. А, ще 7 гривень на проїзд! Ну все, тепер можна бігти на маршрутку.

Саме такий дрес-код, імовірно, відповідатиме атмосфері в громадському транспорті Чернівців. Якщо, звісно, місцеві депутати підтримають відповідний проєкт рішення. Згідно з документом, у міському транспорті й на зупинках, пропонують транслювати класичну симфонічну музику.

Василь Зазуляк, заступник чернівецького міського голови з питань діяльності виконавчих органів:

Міська рада в принципі стосунку до цієї ініціативи не має, це є ініціатива приватної особи. І він, користуючись механізмом громадського залучення, це не була петиція, є такий механізм, де достатньо набрати 50 голосів і це рішення оргвідділ зобов'язаний винести на сесію міської ради.

Водії тролейбусів і маршруток від ініціативи не в захваті. Кажуть, упродовж зміни слухати одноманітну музику важко.

Федір, водій тролейбуса:

Взагалі вона відволікає, а вона якщо цілий день буде отак над головою гриміти, хто буде працювати? Це ж абсурд.

Василь, водій маршрутки:

Якщо воно буде там ззаду собі грати, то воно нам нічого не заважає. А якщо воно спереду буде, то буде заважати. Думаю, що вона не потрібна нікому.

Думки пасажирів щодо ініціативи розділилися. Одні називають транслювання творів Штрауса і Бетховена акустичним насиллям, інші переконані - класика поліпшуватиме настрій!

Іван, житель Чернівців:

Мені не треба музики. У транспорті, я думаю, що це не треба. У транспорті заважає, навіть водію, що не заважає?

Марія, жителька Чернівців:

Я за! За будь-яку музику, навіть українську, симфонічну, народну. Я думаю, що вона лікує, симфонічна музика лікує. Так що я думаю, що все буде гаразд.

Пан Йосип керує чернівецьким симфонічним оркестром. Ініціативу підтримує! І додає: класична музика справді позитивно впливає на людину. Допомагає позбутися стресу, тривоги і стимулює розумову діяльність.

Йосип Созанський, головний диригент та художній керівник Академічного симфонічного оркестру Чернівецької філармонії:

Ви знаєте, є такі типи концертів спеціально для жінок, вагітних жінок, і так само протестовано, яка саме музика викликає у них хороші емоції.

Проте уточнює: в громадському транспорті має фоном звучати лише розмірена музика. А підбирати її повинні фахівці, зокрема, музичні психологи.

Йосип Созанський, головний диригент та художній керівник Академічного симфонічного оркестру Чернівецької філармонії:

Вона не має якогось роздратування носити, вона навпаки має дати водночас і спокій, і водночас настрій, тонус. Тобто вона має бути дуже делікатно підібрана.

Питання розглядатимуть на сесії міськради 28 січня. А от профільна комісія висновок уже надала. Ініціативу пропонують відхилити. Оскільки це порушує право людей на приватний простір і тишу.