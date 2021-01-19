У Чернівцях може початися симфонія маршруток [ Редактировать ]
Замість шансону - Моцарт і Вівальді. У Чернівцях може початися симфонія маршруток! У громадському транспорті - вже скоро, імовірно, лунатиме лише класична музика. Принаймні таку ініціативу розгляне місцева влада.
Та чи готові містяни до такої культурної революції - розкаже Іван Сірецький.
Смокінг, сорочка, метелик... Ніби нічого не забув. А, ще 7 гривень на проїзд! Ну все, тепер можна бігти на маршрутку.
Саме такий дрес-код, імовірно, відповідатиме атмосфері в громадському транспорті Чернівців. Якщо, звісно, місцеві депутати підтримають відповідний проєкт рішення. Згідно з документом, у міському транспорті й на зупинках, пропонують транслювати класичну симфонічну музику.
Василь Зазуляк, заступник чернівецького міського голови з питань діяльності виконавчих органів:
Міська рада в принципі стосунку до цієї ініціативи не має, це є ініціатива приватної особи. І він, користуючись механізмом громадського залучення, це не була петиція, є такий механізм, де достатньо набрати 50 голосів і це рішення оргвідділ зобов'язаний винести на сесію міської ради.
Водії тролейбусів і маршруток від ініціативи не в захваті. Кажуть, упродовж зміни слухати одноманітну музику важко.
Федір, водій тролейбуса:
Взагалі вона відволікає, а вона якщо цілий день буде отак над головою гриміти, хто буде працювати? Це ж абсурд.
Василь, водій маршрутки:
Якщо воно буде там ззаду собі грати, то воно нам нічого не заважає. А якщо воно спереду буде, то буде заважати. Думаю, що вона не потрібна нікому.
Думки пасажирів щодо ініціативи розділилися. Одні називають транслювання творів Штрауса і Бетховена акустичним насиллям, інші переконані - класика поліпшуватиме настрій!
Іван, житель Чернівців:
Мені не треба музики. У транспорті, я думаю, що це не треба. У транспорті заважає, навіть водію, що не заважає?
Марія, жителька Чернівців:
Я за! За будь-яку музику, навіть українську, симфонічну, народну. Я думаю, що вона лікує, симфонічна музика лікує. Так що я думаю, що все буде гаразд.
Пан Йосип керує чернівецьким симфонічним оркестром. Ініціативу підтримує! І додає: класична музика справді позитивно впливає на людину. Допомагає позбутися стресу, тривоги і стимулює розумову діяльність.
Йосип Созанський, головний диригент та художній керівник Академічного симфонічного оркестру Чернівецької філармонії:
Ви знаєте, є такі типи концертів спеціально для жінок, вагітних жінок, і так само протестовано, яка саме музика викликає у них хороші емоції.
Проте уточнює: в громадському транспорті має фоном звучати лише розмірена музика. А підбирати її повинні фахівці, зокрема, музичні психологи.
Йосип Созанський, головний диригент та художній керівник Академічного симфонічного оркестру Чернівецької філармонії:
Вона не має якогось роздратування носити, вона навпаки має дати водночас і спокій, і водночас настрій, тонус. Тобто вона має бути дуже делікатно підібрана.
Питання розглядатимуть на сесії міськради 28 січня. А от профільна комісія висновок уже надала. Ініціативу пропонують відхилити. Оскільки це порушує право людей на приватний простір і тишу.
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Замість шансону - Моцарт і Вівальді. У громадському транспорті Чернівців може зазвучати симфонічна музика. Та чи готові городяни до такої культурної революції?
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