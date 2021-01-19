Нашої з вами допомоги потребує чотирирічна Ксенія із Запоріжжя. Нещодавно дівчинці зробили складну операцію з видалення пухлини головного мозку. І тепер, щоб перемогти хворобу раз і назавжди, дитині необхідно пройти курс лікування за кордоном.

Шанс на одужання дає одна з найкращих клінік Ізраїлю. Проте, коштує це - 50 тисяч доларів. Для родини це непідйомні гроші.

Че у него носик мокрый? - Мокрый? Ну так надо. У песика мокрый носик…

Коли дивишся, як чотирирічна Ксенія бавиться вдома, тяжко навіть уявити, через що пройшла родина за останні три місяці. Життя перевернулося, каже мама дівчинки, після того, як дитина, прокинувшись одного дня, почала плакати від сильного головного болю.

- Ой, извините. Я просто...

Лікарі, консультації і страшний діагноз. Пухлина головного мозку. Дівчинка згасала на очах.

Лілія Богожавцева, мати Ксенії:

В Запорожье от нас отказались сразу. Они сказали, что наши специалисты не возьмутся…

Потім - складна операція у Києві. Та навіть після видалення пухлини, лікарі не давали гарантій одужання. Але Ксюша - перемогла.

Лілія Богожавцева, мати Ксенії:

Мы были в шоке. Ребенок через три недели был полностью восстановлен. Мы уже собирались ехать домой, думали, что самое страшное мы уже просто пережили, все…

Втім, аналізи свідчили про інше. Ракові клітини виявили в крові дитини.

Лілія Богожавцева, мати Ксенії:

Нам нужна химио терапия и лучевая в комплексе, для того чтобы убить раковые клетки которые находятся в крови по всему организму. Чтобы этот рак не прогрессировал дальше.

Шанс на одужання дає одна з найкращих клінік в Ізраїлі. І розпочати лікування необхідно - якнайшвидше. Та коштує воно - 50 тисяч доларів. Сума - непідйомна для молодої родини, де підростають двоє дітей.

Лілія Богожавцева, мати Ксенії:

Наша жизнь, я понимаю, она никогда не станет прежней. Мы будем бороться, но мы будем бороться. Мы прошли огромный путь к тому, что мы сейчас имеем. Да. она улыбается, она нас обнимает, она спрашивает, мама почему ты плачешь, я же не болею. Я говорю нет, ты не болеешь.

Лілія зізнається: відтоді, як у їхній дім прийшла біда, переконалась - світ не без добрих людей. Небайдужі українці, хто скільки може, перераховують кошти на лікування. Проте, необхідно ще 27 тисяч доларів. Родина вірить, що тільки гуртом можна подарувати шанс на життя маленькій принцесі.