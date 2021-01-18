Вакцинация от COVID: в ЕС сделали амбициозное заявление [ Редактировать ]
В Европейском союзе намерены до лета 2021 года вакцинировать от коронавируса по меньшей мере 70% взрослого населения. При этом к марту страны ЕС должны вакцинировать не менее 80% медицинских и социальных работников и людей старше 80 лет.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект новой стратегии ЕС по вакцинации от коронавируса, который Еврокомиссия представит 19 января.
Отмечается, что к концу января Еврокомиссия планирует согласовать со странами - членами ЕС протокол составления свидетельств о вакцинации, "который может быть признан и использован в системах здравоохранения по всему ЕС, и также применен на более глобальном уровне по согласованию со Всемирной организацией здравоохранения".
Такие сертификаты смогут заменить карантин и требования к тестам на COVID, доказывая, что "вы больше не подвергаетесь высокому риску (заражения коронавирусом, - ред.) во время путешествий".
Ранее в Минздраве рассказали, когда в Украине можно будет купить вакцину от COVID-19. Степанов подчеркнул, что сейчас разработчики и производители вакцин общаются только с представителями государств.
Также сообщалось, что США хотят приостановить использование вакцины Moderna. В одной из клиник зафиксировали около 10 случаев аллергии в течение 24 часов после вакцинации.
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