В Европейском союзе намерены до лета 2021 года вакцинировать от коронавируса по меньшей мере 70% взрослого населения. При этом к марту страны ЕС должны вакцинировать не менее 80% медицинских и социальных работников и людей старше 80 лет.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект новой стратегии ЕС по вакцинации от коронавируса, который Еврокомиссия представит 19 января.

Читайте также Володимир Зеленський доручив Кабміну розпочати підготовку до масової вакцинації населення

Отмечается, что к концу января Еврокомиссия планирует согласовать со странами - членами ЕС протокол составления свидетельств о вакцинации, "который может быть признан и использован в системах здравоохранения по всему ЕС, и также применен на более глобальном уровне по согласованию со Всемирной организацией здравоохранения".

Такие сертификаты смогут заменить карантин и требования к тестам на COVID, доказывая, что "вы больше не подвергаетесь высокому риску (заражения коронавирусом, - ред.) во время путешествий".

Ранее в Минздраве рассказали, когда в Украине можно будет купить вакцину от COVID-19. Степанов подчеркнул, что сейчас разработчики и производители вакцин общаются только с представителями государств.

Также сообщалось, что США хотят приостановить использование вакцины Moderna. В одной из клиник зафиксировали около 10 случаев аллергии в течение 24 часов после вакцинации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.