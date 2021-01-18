В столичном Голосеевском районе на улице Гребинки в собственном доме на 1 этаже загорелся мужчина. Об инциденте сообщает пресс-служба ГСЧС.

После прибытия спасатели попали в жилище, размером 10х15 квадратных метров. На владельце загорелась одежда во время того, как он сидел на кровати, в следствии чего он, в поисках помощи, выбежал на улицу.

Отмечается, что столь драматическую ситуацию заметили соседи погорельца и срочно обратились к экстренным службам, которые и потушили огонь. Спасатели произвели проверку дома на причины возможного возгорания и отправили пострадавшего в руки врачей из "скорой" помощи. Обгоревшего мужчину экстренно отправили в ожоговый центр. Стало известно, что в жилище обгорел матрас, где и произошел инцидент, также от огня закоптились стены и потолок.

Ранее мы писали, что на территории структурного подразделения "Укрзализныци", что в Полтавской области, загорелся вагон УЗ, в результате пожара моментально сгорели два человека.

Кроме того, в результате пожара в отеле Одессы погибли два человека. Также в результате травм от огня пострадали минимум два человека.

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