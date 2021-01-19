У Німеччині виявили нову мутацію COVID-19 [ Редактировать ]
Вірус ковіду продовжує видозмінюватися. Ще одну мутацію виявили у Німеччині. Де фіксують нові спалахи коронавірусу та як триває вакцинація у світі - дивіться у нашому огляді.
У Німеччині виявили новий штам коронавірусу. Невідому мутацію зафіксували в одній з лікарень Баварії, неподалік гірськолижного курорту в Гарміш-Партенкірхені. Там одночасно заразилися більше півсотні пацієнтів та близько двох десятків медпрацівників. Наразі триває вивчення зразків аналізів, які взяли в інфікованих.
Попередньо, лікарі кажуть, що нова мутація однозначно відрізняється від штамів, які раніше зафіксували у Великій Британії та Південно-Африканській республіці. Більше інформації медики матимуть лише наприкінці січня.
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У Китаї новий спалах коронавірусу. За минулу добу зафіксували понад сотню нових випадків зараження. Рекордсменом з захворюваності стала провінція Цзілінь на північному сході країни. Там одразу 43 нових хворих. Трохи менше в провінціях Хебей, Хейлун-Цзян та в столиці Пекіні. В уряді сподіваються, що вакцинація, яка нині триває в країні допоможе стримати нове поширення інфекції.
Загалом від початку епідемії в Китаї інфікувалися понад 88 тисяч. З них більш як 82 тисячі одужали. Понад чотири з половиною тисячі - не змогли подолати недугу.
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Бразилія почала масову вакцинацію китайською сироваткою "Сіновак". Першою щеплення отримала п'ятдесяти-чотирирічна медсестра з Сан-Паулу. Першочергово препарат розподілять серед людей похилого віку та медичних працівників, які безпосередньо беруть участь у боротьбі з епідемією.
До цього бразильського президента Жаїра Болсонару місяцями критикували за відсутність протиковідних заходів в країні, де епідемія забрала вже понад двісті тисяч життів найбільше у світі після Сполучених Штатів.
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У Великій Британії почали вакцинувати людей, старших за сімдесят років, а також так званих "клінічно вразливих пацієнтів", тобто з хронічними хворобами, в яких понижений імунітет, зокрема з онкологічними захворюваннями. До цього перше щеплення проти Ковіду отримали британці від вісімдесяти років, мешканці та персонал будинків для літніх людей, а також медичні працівники.
Наразі в Королівстві вакциновано близько чотирьох мільйонів людей. Щохвилини щеплення отримують 140 осіб. Згідно з програмою вакцинування, до весни препарат отримає майже все літнє населення, яке перебуває у групі ризику. Решта громадян - до початку осені.
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