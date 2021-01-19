У Києві презентували соціальні квартири для дітей-сиріт [ Редактировать ]
У Києві відкрили соціальні квартири для дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування. Інтернатне життя до 18 років фахівці називають причиною соціальної дезорієнтації. Тож аби допомогти дітям адаптуватися до дорослого життя, у столиці створили спеціальні помешкання. Докладніше про проєкт - Кирило Воронко.
У Києві вже існують соціальні гуртожитки, в яких діти-сироти можуть краще адаптуватися до дорослого життя. Однак такі соціальні квартири створені вперше. І це не просто помешкання, а шлях до адаптації у світі дорослих. Адже більшість з таких дітей не мають навичок приготування їжі, користування звичайними побутовими речами, приміром, праскою чи пральною машиною.
Марина Хонда, заступниця голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень:
Це перший такий унікальний проєкт питання в підлітках, підлітків дуже важко усиновлюють або вони не потрапляють в будинки сімейного типу. тому всі ці діти є в реєстрах. І в службі справах дітей просто повідомляють у нас є дитина яка є сиротою, але яка навчається наприклад в технікумі стоїть на квартирну чергу і їй потрібне місце для проживання, передає відповідно в район за місцем знаходження такого гуртожитку, такої соціальної квартири і відповідно РДА поселяє.
Усього шість квартир, в яких зможуть розміститися до 36 дітей. На першому поверсі облаштована кімната для соціальних працівників. Їхній обов'язок допомагати хлопцям та дівчатам у повсякденному житті. Написати резюме чи оформити декларацію.
Ольга Мостова, фахівець із соціальної роботи Центру соціальних послуг дітей та сімей Дніпровського району міста Києва:
Спочатку ми з'ясовуємо обставини дитини яка до нас прийшла. Що їй потрібно її потреби. Чому саме вона потребує нашої допомоги? Дехто потребує працевлаштування, дехто просить заключити декларацію з сімейним лікарем, є ще багато побутових проблем з якими в них виникають.
З приводу стиральної машини, вона щось не працює - Включити в розетку... Я просто не знав як її підключити.
Квартири облаштовані необхідними меблями та побутовою технікою, тут є місце і для навчання, і для відпочинку. Житло безкоштовне, навіть комунальні послуги не треба оплачувати. Зараз у соціальних квартирах живуть троє хлопців і дівчинка. І кожен у пошуках себе та роботи.
Женя, мешканець соціальної квартири:
Думаю продавцем-консультантом поки, а там подивимось. Я вчився на автомеханіка, а працював рік електриком і трошки запутався. І мені електрика подобається більше ніж авторемонт.
Артур, мешканець соціальної квартири:
Мрію про зіркове життя стати зіркою, співати там, мрію про сцену я конечно малюю ще, я творча людина.
Жити в таких соціальних квартирах можна до півтора року. Цього часу, вважають фахівці, достатньо, щоб підліток опанував усі навички дорослого життя і зміг дати собі раду у вирішенні щоденних побутових питань.
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