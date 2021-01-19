Школяр з Одеси розробив електронну маску з емоціями [ Редактировать ]
Сконструювати новий гаджет, презентувати в якості стартапа на всесвітній IT-конференції та, власне, налагодити продажі. Неймовірно, але все це вже зробив звичайний школяр із Одеси. Що саме розробив юнак - розкажемо далі.
Розумна маска під назвою QD це розробка одесита Михайла Чумаченка. Створювати її хлопець взявся два роки тому - у чотирнадцять. Хотів об'єднати два своїх захоплення: брейкданс, де важливо вирізнятися аксесуарами та комп'ютерне програмування. За основу узяв технологію світлодіодних пікселів.
Михайло Чумаченко, винахідник:
То есть это умный пиксель - и их может быть много - и можно каждый по отдельности запрограммировать: как такой мини-экран получается. Мы взяли эту технологию, смогли ее масштабировать, сделать более дешевле, тем самым продвинув эту технологию еще дальше!
І ось безліч варіантів анімації, якими можна керувати як з модуля на потилиці, так і з мобільного додатку. Та головна відмінність від інших аналогів - маска синхронно відображає мову власника.
Вот сейчас мы можем видеть режим роботы, в котором маска открывает рот под вашу речь. Также она может реагировать на движения головы. Допустим, я киваю "нет"- она показывать "нет", я киваю "да"- она показывает "да".
І понеслося! Спочатку Михайло показав QD-маск на IT-конференції у Львові, а далі його запросили презентувати стартап вже у Лісабоні на найбільшому у світі IT -форумі "Веб Саміт", де експертам гаджет дуже сподобався. Зараз команда юного винахідника, а це здебільшого школярі - продали все близько сотні масок.
Олександр Краснов, консультант проекту:
За последние два месяца около пятидесяти процентов наших покупателей - это люди из США, и мы активно увеличиваем количество профессиональной аудитории, а именно блогеров людей из медиа-пространства, которые могут использовать маску для своих шоу!
Та хлопець на цьому не зупиняється. Із загостренням пандемії створив ще одну розумну маску - медичну. Головна фішка: вона може Зчитувати, коли власник посміхається, та демонструвати відповідне зображення. Михайло каже: зараз, коли маски приховують міміку, це дуже актуально.
Михайло Чумаченко, винахідник, IT-підприємець:
Допустим, вы пришли в магазин, хотите кассиру улыбнуться, если вы снимите маску, то, скорее, всего вас выведут из этого магазина. Но в маске QD, вы можете просто улыбнуться - и маска реально покажет кассиру улыбку и вы передадите человеку позитивные эмоции.
Зараз винахідник закінчує одинадцятий клас, майбутню професію ще не обрав. Планів чимало, каже Михайло, втім, усіх карт не розкриває.
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