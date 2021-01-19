У Кабміні вирішують долю старшокласників на карантині [ Редактировать ]
А от чи повернуться за парти з понеділка учні випускних класів - остаточної інформації ще немає. З цього питання тривають дискусії в Уряді.
Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у телеграм-каналі написав, що його відомство спробує повернути до шкіл старшокласників, яким треба готуватися до ЗНО і ДПА.
А з 24 січня навчання за змішаною системою відновлять - для студентів коледжів і вишів. Щоправда, з ремаркою - "якщо епідситуація буде сприятливою".
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