З цього питання тривають дискусії в Уряді

А от чи повернуться за парти з понеділка учні випускних класів - остаточної інформації ще немає. З цього питання тривають дискусії в Уряді.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у телеграм-каналі написав, що його відомство спробує повернути до шкіл старшокласників, яким треба готуватися до ЗНО і ДПА.

А з 24 січня навчання за змішаною системою відновлять - для студентів коледжів і вишів. Щоправда, з ремаркою - "якщо епідситуація буде сприятливою".