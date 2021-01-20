Умовний термін за реальний хабар: чиновник з Рівненщини уникнув покарання за корупцію [ Редактировать ]
Умовний термін за великий хабар. Такий вирок отримав один із сільських голів на Рівненщині. Причому судили його не за хабарництво, а за шахрайство. Ще один очільник села, якого теж гучно затримували на великому хабарі, тепер успішно керує новоствореною громадою.
Чому гучні корупційні справи так легко розсипаються - у репортажі моїх колег.
Я думаю, що документально-офіційно буде тисяч 15. І ще нелегально буде десять.
Це відео зафільмували ще наприкінці 2014. Тодішній сільський голова Обарова Іван Тимощук за виногороду обіцяє виділити земельну ділянку. А вже за три місяці його з пів мільйоном гривень - оперативники затримали на гарячому.
Андрій Войтюк, прокурор відділу Рівненської обласної прокуратури:
Він будучи сільським головою одержав неправомірну вигоду в сумі 500 тисяч гривень за сприяння щодо виділення земельної ділянки. Дії його були кваліфіковані за ч.4 ст 368 ККУ, тобто одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою.
Та якщо ще в березні посадовця до суду приводили в кайданках, то вже наприкінці травня випустили під заставу. Справу "Вані-півмільйона", так Тимощука охрестили місцеві ЗМІ,суд розглядав цілих п'ять років. Його звинувачували в хабарництві, шахрайстві та у зберіганні набоїв.
І от врешті суд нещодавно виніс вирок.
Сергій Сидоренко, голова Рівненського районного суду:
Засудили Тимощука Івана Петровича за ст. ч.1 ст 190 та ч. 4 ст 190. Призначено за ч. 4 ст 190 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За ч.1 ст 190 - три роки обмеження волі. Застосовано статтю 75. Звільнено від відбування призначеного основного покарання з випробуванням - іспитовим строком на три роки.
Для прокурора Андрія Войтюка рішення стало несподіванкою. Каже, справу Тимощука перекваліфікували з "хабарництва" на "шахрайство". Хоча доказів, щоб запроторити чиновника за ґрати, було більше ніж достатньо.
Андрій Войтюк, прокурор відділу Рівненської обласної прокуратури:
Покарання, яке ми просили в суді першої інстанції - реальне позбавлення волі. За корупційний злочин умовна міра покарання не застосовується.
Сергій Сидоренко, голова Рівненського районного суду:
Стаття 368 в даному випадку не підтвердилась тим шляхом, тому що будь-яких дій, як службова особа, використовуючи своє службове становище - Тимощук не вчинив. Обвинувачення направлено до суду, но разом з тим будь-яких доказів не подали.
Справа розвалилася, а сільський голова Тимощук вийшов сухим із води. У суді ж апелюють: чиновник службовим становищем не зловживав. Рішення про виділення земельної ділянки ухвалювали місцеві депутати. А сам Тимощук за нього навіть не голосував.
Сергій Сидоренко, голова Рівненського районного суду:
Особа вичікувала моменту, коли прийметься рішення сільською радою і тоді в обмін отримає рішення на кошти. - Тобто коштів він до того не брав? Так? - Так, так.
Зараз Іван Тимощук у рідному Обарові займається підприємництвом - торгує автозапчастинами. Його адвокат прокоментувати вирок погодився лише телефоном.
Андрій Колесник, адвокат:
Чи будемо ми оскаржувати це рішення чи не будемо - ще питання не вирішене, ще строк на його оскарження є. Але в рішенні є речі, як мені, як захиснику, не подобаються. Я вважаю, що їх можна оскаржити.
У прокуратурі теж планують подати апеляцію. Кажуть, крапку у цій справі ставити ще зарано.
Тим часом, уже понад чотири роки судять і колегу Тимощука, очільника сусіднього з Обаровом села Зоря, Михайла Олійника. Його 2016 також гучно затримали з пів мільйоном гривень, і теж за землю..
Олег Костюк, прокурор відділу Рівненської обласної прокуратури:
Справа розглядається з кінця 2016 року. На даний час триває допит свідків, тобто справа підходить до завершення. Після завершення допиту свідків буде проведено судові дебати і тоді суд може прийняти вирок.
Поки тривають суди, Михайло Олійник у жовтні виграв місцеві вибори. І тепер керує новоствореною Зорянською громадою, яка об'єднала п'ятнадцять сіл.
Хабарі на мільйони, гучні затримання і далі нічого. Резонансні, за версією слідства, корупційні справи, просто розвалюються в судах. За п'ять років на Рівненщині ніхто із пійманих так і не опинився у в'язниці.
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