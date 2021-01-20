У Німеччині продовжили посилений карантин. З такою заявою виступила канцлерка - Анґела Меркель. Суворі обмеження діятимуть до 14-го лютого.

Зачиненими залишаються магазини роздрібної торгівлі, розважальні заклади, ресторани, кафе, а також школи та дитячі садки. Є і нововведення.

Відтепер у громадський транспорт і в магазини можна буде заходити лише в спеціальних респіраторах.