Німеччина посилить карантин [ Редактировать ]
У Німеччині продовжили посилений карантин. З такою заявою виступила канцлерка - Анґела Меркель. Суворі обмеження діятимуть до 14-го лютого.
Зачиненими залишаються магазини роздрібної торгівлі, розважальні заклади, ресторани, кафе, а також школи та дитячі садки. Є і нововведення.
Відтепер у громадський транспорт і в магазини можна буде заходити лише в спеціальних респіраторах.
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