Мороз вбив двірника у Києві: чому ЖЕК відмовляється від загиблого?

У Києві на смерть замерз чоловік, громадянин Індії, який працював, двірником. Автар два роки прожив у підвалі в одному зі спальних районів. Своєї оселі він не мав, і цей куток йому виділив ЖЕК