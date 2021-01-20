Над Лапландією піднялось північне сяйво [ Редактировать ]
Північне сяйво над Лапландією. Дивовижне явище зафільмував фотограф із фінського містечка Муоніо. Милувався смарагдовими переливами далеко за містом, за температури мінус 25.
Яскраво-зеленим небо було з дев'ятої вечора до п'ятої ранку. Мороз, відсутність хмар і додаткового освітлення - за таких умов найвища ймовірність побачити аврору бореаліс.
Північне сяйво виникає внаслідок взаємодії верхніх шарів атмосфери з часточками сонячного вітру.
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