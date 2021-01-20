В Україні минулої доби COVID-19 забрав життя 212 людей [ Редактировать ]
Чотири тисячі 383 випадки інфікування на COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 212 людей померло, 14 із половиною тисяч одужало - повідомили в МОЗі.
Найбільше інфікувань у Києві - 606. Далі йдуть Запоріжжя та Харківщина.
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