Сербія першою у Європі почала масове щеплення китайським препаратом "Сінофарм". Вакцинують поліцейських і військових. Місяць тому країна вже почала імунізацію медиків і літніх людей іншими препаратами.

Сироватку "Сінофарм" у Китаї затвердили в грудні. Розробники кажуть, її ефективність майже 80 відсотків. Проте офіційних даних немає. З європейських країн препарат "Сінофарм", крім Сербії, закупила ще Угорщина. Україна ж уклала контракт із іншим китайським виробником - "Сіновак".

Єдиної оцінки ефективності їхнього препарату ще немає, і випробування до кінця не завершені.