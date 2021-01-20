Сербія почала масове щеплення вакциною "Сінофарм" [ Редактировать ]
Сербія першою у Європі почала масове щеплення китайським препаратом "Сінофарм". Вакцинують поліцейських і військових. Місяць тому країна вже почала імунізацію медиків і літніх людей іншими препаратами.
Сироватку "Сінофарм" у Китаї затвердили в грудні. Розробники кажуть, її ефективність майже 80 відсотків. Проте офіційних даних немає. З європейських країн препарат "Сінофарм", крім Сербії, закупила ще Угорщина. Україна ж уклала контракт із іншим китайським виробником - "Сіновак".
Єдиної оцінки ефективності їхнього препарату ще немає, і випробування до кінця не завершені.
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