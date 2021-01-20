МОЗ обнародовало жуткую статистику онкобольных в Украине [ Редактировать ]
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине более миллиона онкобольных. Такие данные Национального канцер-реестра. Об этом он рассказал в ходе брифинга.
"Количество людей, страдающих онкологическими заболеваниями, в Украине сейчас более 1 миллиона. Ежегодно рак становится причиной смерти до 80 тысяч граждан", - отметил глава Минздрава.
Он подчеркнул, что в 2019 году 35% случаев злокачественных новообразований были обнаружены на третьей и четвертой стадии заболевания.
"Такие показатели демонстрируют недостаточную осведомленность о симптомах злокачественных новообразований как среди врачей первичного звена, так и среди населения", - обратил внимание министр.
Ранее сообщалось, что ВОЗ спрогнозировала рост смертности от COVID.
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