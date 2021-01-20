ВОЗ спрогнозировала рост смертности от COVID [ Редактировать ]
В Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ожидают, что смертность от коронавируса превысит 100 тысяч в неделю. Это должно случиться в ближайшее время.
Об этом заявил в Twitter ведущий эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.
Так, за прошлую неделю зафиксировали более чем 93 тысяч смертельных исходов.
"Ожидается, что в ближайшее время глобальная смертность от COVID-19 превысит 100 тысяч в неделю", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ВОЗ против обязательной вакцинации от COVID-19 при заграничных поездках.
Также мы писали, что новый штамм коронавируса из ЮАР добрался до Франции. Мутировавший коронавирус обнаружили у человека, который вернулся из Южной Африки. Он живет в регионе Верхний Рейн, который граничит со Швейцарией.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Текущий год в Украине, скорее всего, пройдет "под знаком коронавируса"
Смерти фиксировались в основном в течение нескольких дней после вакцинации
Глава Европейского совета Шарль Мишель выступил с заявлением
Профилактическое использование антибиотиков "на всякий случай" уменьшает шансы на благополучное выздоровление
Допускают, что ситуация может измениться и эти документы будет целесообразно ввести