В Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ожидают, что смертность от коронавируса превысит 100 тысяч в неделю. Это должно случиться в ближайшее время.

Об этом заявил в Twitter ведущий эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

Так, за прошлую неделю зафиксировали более чем 93 тысяч смертельных исходов.

"Ожидается, что в ближайшее время глобальная смертность от COVID-19 превысит 100 тысяч в неделю", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВОЗ против обязательной вакцинации от COVID-19 при заграничных поездках.

Также мы писали, что новый штамм коронавируса из ЮАР добрался до Франции. Мутировавший коронавирус обнаружили у человека, который вернулся из Южной Африки. Он живет в регионе Верхний Рейн, который граничит со Швейцарией.

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