Текущий год в Украине, скорее всего, пройдет "под знаком коронавируса". Однако есть вероятность, что ситуация с ковидом не будет такой сложной, как в 2020 году. Такой прогноз озвучил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы точно будем длительный период жить с этим", - считает чиновник.

Он добавил, что коронавирус - совершенно новая болезнь, которую никто до конца еще не понимает, начиная от симптоматики и заканчивая последствиями.

"Все слабо осознают, во что это может вылиться. Любые прогнозы делаются по аналогиям - первого SARS, птичьего гриппа, испанки, которая была сто лет назад. Сейчас аналитики ориентируются на это. Потому что никто не может понять, как коронавирус мутирует. Было всего 12 000 мутаций этого вируса. И мутация, которая произошла в Великобритании, стала открытием и откровением для ученых", - отметил Степанов.

При этом он подчеркнул, что после начала вакцинации всегда потенциально снижается количество больных.

"Поэтому я надеюсь, что 2021-й год мы будем жить в коронавирусная повестке, но не в такой тяжелой, как в 2020 году. У меня есть желание, чтобы уже к лету 2021-го года карантин был практически отменен", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что украинцы станут добровольцами в тестировании препарата от коронавируса. Анализы должны подтвердить эффективность и безопасность препарата.

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