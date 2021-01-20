Кандидат на держсекретаря США має наміри підтримувати Україну [ Редактировать ]
Кандидат на посаду держсекретаря США підтвердив наміри підтримувати Україну. Про це Ентоні Блінкен, якого мають затвердити на посаді вже цього тижня, заявив під час слухань у Сенаті. Дипломат виступає за надання зброї, адже саме оборонна допомога, на думку Блінкена, посилила позиції Києва у війні з Росією.
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