Кандидат на посаду держсекретаря США підтвердив наміри підтримувати Україну. Про це Ентоні Блінкен, якого мають затвердити на посаді вже цього тижня, заявив під час слухань у Сенаті. Дипломат виступає за надання зброї, адже саме оборонна допомога, на думку Блінкена, посилила позиції Києва у війні з Росією.

Також Вашингтон сприятиме Україні у боротьбі з корупцією, яку вважає основною внутрішньою загрозою для країни. Такої ж думки і обраний президент Джо Байден. Україну він пообіцяв зробити одним із пріоритетів своєї зовнішньої політики.