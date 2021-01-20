Вакцину проти коронавірусу почала експортувати Індія. Від ста тисяч до двох мільйонів доз отримають дружні країни, серед них Бутан, Бангладеш і Мальдіви. Усе безкоштовно, оскільки поставки - частина урядової програми допомоги в боротьбі з пандемією коронавірусу.

В Індії затвердили два препарати - від британсько-шведської компанії "АстраЗенека" та місцевої "Bharat Biotech". Обидві сироватки виготовляють на індійських підприємствах щомісяця до п'ятдесяти мільйонів доз, адже фармацевтична галузь Індії - одна з найпотужніших у світі.