Сербія першою в Європі почала масове щеплення китайським препаратом "Сіно-фарм". Вакцинують поліцейських і військових. Місяць тому країна вже почала імунізацію медиків і літніх людей іншими препаратами. Сироватку "Сіно-фарм" у Китаї затвердили в грудні.

Розробники кажуть, її ефективність майже 80 відсотків. Проте офіційних даних немає. З європейських країн препарат "Сіно-фарм", крім Сербії, закупила ще Угорщина. Україна ж уклала контракт із іншим китайським виробником - "Сіновак". Єдиної оцінки ефективности їхнього препарату ще немає, і випробування до кінця не завершені.