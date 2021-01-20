Світова подія номер один! Джо Байден офіційно став новим, сорок шостим, американським президентом. Годину тому він склав присягу. Церемонія інавгурації була незвичною. Через пандемію та загрозу протестів людей не було. Натомість перед Капітолієм виставили 200 тисяч американських прапорів.

Тож як усе відбувалося? Про що говорив Байден у своїй промові? І як Трамп передав владу? Дмитро Анопченко відстежує всі події з Вашингтона.

У ці хвилини Джо Байден вже у Білому домі. Тобто отримав не тільки повноваження, але і всі атрибути влади, зокрема - зайняв Овальний кабінет. "Незвична", "нестандартна", "віртуальна"- чого лише не писали про його сьогоднішню інаугурацію.

І основна проблема в тому, що людей наполегливо попросили не приходити, дивитися вдома по телевізору. Вашингтон перекритий. Хоча традиційно на інавгураціях уздовж усього маршруту від Конгресу стояли люди і президент проходив цей маршрут пішки, їх вітаючи. Але не цього разу. Через страх перед можливими заворушеннями, і через коронавірус.

Тому місце зустрічі змінити не можна, все провели на тому ж самому місці, де й завжди, на сходах Капітолію, але допустили лише обраних. Трибуни - напівпорожні. Байден і всі запрошені у масках. Без неї вийшла хіба Леді Гага - артистка, яка всю кампанію підтримувала Байдена; її попросили виконати національний гімн.

Утім, ані параду, ані інавгураційних балів - не буде. Цього разу все скасовано, але без президентської присяги не обійтися. Це головний момент у житті кожного президента Америки. Після присяги він отримує повноваження, і за ії порушення можуть оголосити імпічмент.

Ну а потім - промова, якою кожен президент показує, чого чекати від його каденції. Байден спеціально наголосив - буде президентом для кожного американця. Байдуже, голосував він за нього чи ні. І каже, його головне завдання - єдність. Ось послухайте.

Байден:

Цього січневого дня, моя душа тут: в об'єднанні Америки, в об'єднанні наших людей, в об'єднанні нації. І я прошу кожного американця приєднатися до мене у цій справі.

Від старої команди був лише Майк Пенс, Вашингтон Трамп - покинув. Зазвичай це була одна церемонія: два президенти п'ють чай у Білому домі та обмінюються порадами і таємницями, які навіть не тримають на папері; перша леді показує дружині нового глави держави резиденцію.

За Трампа порушили всі традиції. На 7.30 ранку було замовлення на президентський гелікоптер. І ось подивіться - востаннє подружжя Трампів проходить галявиною Білого дому. Президент в улюбленій червоній краватці, ії вдягає у найбільш урочисті моменти, Меланія у чорних окулярах, ймовірно, погано спала цю - останню ніч.

На 8 ранку Трамп скликав своїх прибічників на військово-повітряну базу Ендрюс, на церемонію прощання, якої ще в американській історії не було. І якщо на інавгурацію потрапити навіть політикам першого ешелону нереально, то у Трампа кожному, хто отримав електронку із запрошенням, дозволили взяти із собою 5 гостей.

Але ось самі подивіться, коли камера показує загальний план, багато порожнього місця, тобто людей максимум дві сотні, можливо і того менше. Це наче сучасна американська казка про Попелюшку. Коли, пам'ятаєте, рівно опівночі карета перетворюється на гарбуз. Так і тут. Трамп із бізнесмена і телеведучого несподівано став президентом. А зараз, рівно опівдні, коли Байден вимовить слова присяги, він втратив повноваження. І не може більше користуватися президентським літаком, мав встигнути долетіти до Флориди, де подружжя Трампів тепер житиме.

Ну і всі чекали, що скаже Трамп, чи обмовиться або натякне, про плани балотуватися у 2024 році. Натяк - був, але неконкретний, ось послухайте.

Дональд Трамп:

Ми ніколи не скажемо. За місяць, коли ми вже будемо сидіти у Флориді і дивитимемося один на одного, і захочеться сказати, знаєш, якби ми тільки доклали б ще більше зусиль. Так от, неможливо було працювати більш наполегливо! До побачення, ми вас любимо. Якось ми повернемося!

Ну і суперзаходи безпеки в центрі Вашингтона знімуть не цього ж дня, а триматимуть вони ще кілька діб. Тут все одно побоюються можливих заворушень.