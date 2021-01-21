Донбас відвідала голова ОБСЄ Анн Лінде [ Редактировать ]
Без обстрілів минула доба на сході України. Про це повідомляють у штабі ООС. Напередодні Донбас відвідала чинна Голова ОБСЄ Анн Лінде. Зокрема побувала на КПВВ "Золоте", що на Луганщині.
Тимчасовий виконувач обов'язків командувача Об'єднаних сил Віктор Ганущак розповів про ситуацію у районі проведення ООС та наголосив, що бойовики прагнуть спровокувати українських військових на відкриття вогню у відповідь, щоб потім звинуватити українську сторону в порушенні домовленостей.
Анн Лінде зазначила, що війна в Україні та навколо неї потребує постійної спільної уваги в рамках організації ОБСЄ.
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