Зокрема побувала на КПВВ "Золоте", що на Луганщині

Без обстрілів минула доба на сході України. Про це повідомляють у штабі ООС. Напередодні Донбас відвідала чинна Голова ОБСЄ Анн Лінде. Зокрема побувала на КПВВ "Золоте", що на Луганщині.

Тимчасовий виконувач обов'язків командувача Об'єднаних сил Віктор Ганущак розповів про ситуацію у районі проведення ООС та наголосив, що бойовики прагнуть спровокувати українських військових на відкриття вогню у відповідь, щоб потім звинуватити українську сторону в порушенні домовленостей.

Анн Лінде зазначила, що війна в Україні та навколо неї потребує постійної спільної уваги в рамках організації ОБСЄ.